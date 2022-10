Der Öl-Riese Shell stürzt am Donnerstag ab. Die Aktien geben aufgrund einer Gewinnwarnung um mehr als fünf Prozent nach. Was können Anleger nun erwarten? Das Ebitda von Shell könnte bei den anstehenden Quartalszahlen am 27. Oktober mit einer Milliarde Dollar bis 1,4 Milliarden Dollar belastet werden, wie der Rohstoff-Konzern am Donnerstag mitteilte. Hintergrund der erwarteten geringeren Gewinns sind schwächerer Margen bei der Ölveredelung, im Chemiegeschäft ...

