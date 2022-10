Das Metaverse soll das nächste große Ding werden. Was sich am Ende genau dahinter verbirgt, das weiß wohl nur Mark Zuckerberg. Ob die Parallelwelt überhaupt zum gewünschten Erfolg wird, steht in den virtuellen Sternen. Diese Ungewissheit führt auch zu viel Spott. Wenn es zu einer Umfrage auf offener Straße kommen würde, wie viele Menschen könnten in ein paar Sätze erklären, was das Metaverse ist? Nach Annahme von Apple-CEO Tim Cook nicht allzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...