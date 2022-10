Mit "Beihilfeergänzung Plus" und "Beihilfeergänzung Best" bietet die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) ab sofort neue Beihilfeergänzungstarife in zwei Leistungsniveaus. Bei der Allianz privat krankenversicherte Beamte können mit den neuen Angeboten ihre individuellen Beihilfeleistungen ergänzen und ihre persönliche Absicherung erweitern.Gültig in allen Bundesländern und BundDie neuen Tarife stehen Beamten aus allen Bundesländern sowie des Bundes zur Verfügung, unabhängig von den jeweiligen ...

