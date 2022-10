Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 06.10.2022

Kursziel: 16,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Umsatz in H1 organisch stabil - Entfaltung der enormen Wachstumstreiber aufgrund externer Faktoren gehemmt



Die Wolftank Gruppe hat kürzlich ihren H1-Bericht vorgelegt. Die Geschäftsentwicklung blieb dabei auch aufgrund externer Faktoren hinter unseren Erwartungen zurück.



Starker Umsatzanstieg durch Konsolidierungseffekt geprägt: Das Unternehmen konnte in H1 seinen Umsatz um 42,6% yoy auf 29,0 Mio. Euro steigern. Wir hatten u.a. aufgrund des anorganischen Wachstumsbeitrages, der Wiederaufnahme der China-Aktivitäten und des starken Kerngeschäfts einen Umsatz von 33,0 Mio. Euro erwartet. Unter Berücksichtigung des Konsolidierungseffektes der Mares Slr. (MONe: 9,0 Mio. Euro) wurde ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt (-1,2% yoy). Laut Unternehmen wurden personelle Kapazitäten gezielt zum Ausbau des Vertriebs allokiert und mit Mares eine anorganische Wachstumschance genutzt. Aussagegemäß verfügt man nun über eines von wenigen Ingenieursteams am Markt zur Umrüstung traditioneller Tankstellen auf LNG- bzw. Wasserstoff, sodass Wolftank von der Neuordnung des Energiesektors spürbar profitieren sollte.

EBITDA deutlich verbessert: Nach 6M erzielt Wolftank ein EBITDA von 1,4 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 4,9%). Dieser Wert zeigt eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (-0,2 Mio. Euro), lag aber dennoch unter unserer Erwartung (MONe: 2,4 Mio. Euro). Zudem ist die Verbesserung durch einen Anstieg der aktivierten Eigenleistungen determiniert (0,7 Mio. Euro; Vj.: 0,1 Mio. Euro), die im Zuge unterschiedlicher Entwicklungsleistungen v.a. im Wasserstoff-Segment gebildet wurden. Das EBIT lag mit -0,3 Mio. Euro nur leicht im negativen Bereich. Wir hatten allerdings erwartet, dass Wolftank vor dem Hintergrund einer deutlichen Erlössteigerung bereits 2022 ein spürbar positives Ergebnis ausweist.



Kurzfristig reduzierte Visibilität für steigende Wachstumsdynamik: Wolftank sieht sich kurzfristig mit Herausforderungen in den adressierten Wachstumsmärkten konfrontiert. Im Bereich LNG trägt der massiv gestiegene Erdgaspreis dazu bei, dass Projektanfragen nicht in größerem Umfang in konkrete Aufträge überführt werden können. Wir gehen davon aus, dass Wolftank auf Konzernlevel aktuell über einen Auftragsbestand im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verfügt. Im Wasserstoff-Segment sind unverändert langwierige behördliche Genehmigungsprozesse zu durchlaufen. Basierend auf dem nachteiligen Umfeld positionieren wir uns nunmehr bedeutend konservativer, prognostizieren mittelfristig aber nach wie vor zweistellige Wachstumsraten (CAGR 23e-25e: 19,8%).



Großaufträge werden Wachstumsdynamik stark beschleunigen: Treiber der erwarteten Entwicklung sind insbesondere Großaufträge im Bereich Wasserstoff, wo Wolftank über eine exzellente Wettbewerbsposition verfügt. So verspürt Wolftank eine erhöhte Nachfrage nach Lösungen für eine alternative Stromerzeugung im industriellen Bereich. Zudem arbeitet das Unternehmen unverändert an einer wasserstoff-basierten Notstromversorgung für die Datencenter der italienischen Telekom (TIM). Der Gewinn dieses Auftrags würde mit einer signifikanten Umsatzsteigerung einhergehen.

Fazit: Wolftank verzeichnet im ersten Halbjahr einen anorganisch geprägten Erlösanstieg ggü. der niedrigen Vorjahresbasis und setzt den Wachstumskurs fort. Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen in attraktiven Märkten unvermindert über eine sehr gute Wettbewerbsposition verfügt. Aufgrund der schwierigen Marktsituation wird Wolftank u.E. kurzfristig jedoch nicht die bisher von uns antizipierte Umsatzentwicklung verzeichnen können. Wir stufen die Aktie auf Halten herunter und senken das Kursziel nach Überarbeitung unserer Prognosen deutlich auf 16,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25561.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°