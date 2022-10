Die E-Auto-Bestellmengen von Autovermietern muten astronomisch an: Sixt ordert 100.000 E-Autos allein von BYD. Diese News kam Anfang der Woche herein. Fakt ist, dass Branchengrößen wie Sixt, Hertz, Avis und Europcar um das klassische Business zunehmend innovative Mobilitätspakete schnüren - und vor diesem Hintergrund im großen Stil E-Autos bestellen. In Deutschland hatten die Autovermieter zum Stichtag ...

