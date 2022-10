Unterföhring (ots) -So spannend wie noch nie! Welcher DTM-Titelkandidat macht am Wochenende das alles entscheidende Rennen? Wird der deutsche Pilot René Rast zum vierten Mal DTM-Champion? Fünf Fahrer von fünf Herstellern kämpfen beim Finale am Hockenheimring um den Meistertitel. Rein rechnerisch könnten sich sogar noch zehn Fahrer auf den ersten Platz katapultieren. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober 2022, jeweils ab 13:00 Uhr berichtet die ranDTM-Crew mit Andrea Kaiser, Matthias Killing, Eddie Mielke und Timo Scheider vom Finalkrimi der DTM auf ProSieben."ran"-Sportchef Alexander Rösner zieht ein erstes Resümee zur DTM-Saison 2022: "Die DTM ist mit einigen Neuerungen und mit deutlich mehr GT3-Wagen in die Saison 2022 gestartet. Dabei hat sie wieder einmal mit viel Leidenschaft für großartige Motorsport-Momente gesorgt. Die Super-Sportwagen der sechs großen Hersteller aus Deutschland und Italien sorgen für jede Menge Spannung und eine hohe Fan-Identifikation. 'ran racing' ist in dieser Saison von SAT.1 zu ProSieben gewechselt. Viel Veränderung, doch der Mut zu Neuem zahlt sich aus und spiegelt sich nicht zuletzt in der TV-Quote wider. In der Spitze verzeichneten wir bis zu 9,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Jetzt am Wochenende geben wir noch einmal Vollgas und freuen uns, auf ein tolles Finale bei uns im Programm."Das sind die fünf Titelkandidaten:René Rast - der sehr erfahrene deutsche Pilot, der seinen vierten DTM-Titel holen kann zum Abschied bei Audi.Sheldon van der Linde - der junge Südafrikaner kann sich vielleicht diesmal seinen Traum erfüllen, für den er mit 15 Jahren nach Europa gekommen ist.Mirko Bortolotti - erfahrener GT-Pilot aus Südtirol, der vielleicht gleich in seinem ersten DTM-Jahr für Lamborghini den Titel holt.Thomas Preining - es wäre eine mehrfache Premiere: Der Österreicher ist ebenso erstmals in der DTM dabei wie Porsche!Lucas Auer - die Speerspitze von Mercedes - Österreicher und Neffe von DTM-Chef Gerhard Berger - der konstanteste Punktesammler."ran racing: DTM 2022 live vom Hockenheimring" am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober 2022, ab 13:00 Uhr live auf ProSieben.Alle Sessions der DTM live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Twitter: ranDTMPressekontakt:Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5338214