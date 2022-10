München (ots) -FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022SportAb 20. November 2022 | live und on demand in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 23. November 2022 | Das ErsteAb dem 20. November wird es mit der Fußball-WM in Katar sportlich in der ARD Mediathek.Alle ARD-Spiele gibt es im Livestream zu sehen, unter anderem am 23. November Deutschland - Japan sowie am 1. Dezember das letzte und vielleicht entscheidende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica. Spannende weitere Partien sind außerdem Frankreich - Dänemark am 26. November, Brasilien - Schweiz am 28. November sowie Wales - England am 29. November.Außerdem bietet die ARD Mediathek allen Interessierten Highlights, Re-Lives, aktuelle Spielzusammenfassungen in verschiedenen Längen, Studiogespräche, Interviews und viel Hintergründiges rund um die WM in Katar.Am Montag, 14. November, strahlt die ARD einen crossmedialen Thementag zur Fußball-WM in Katar aus (siehe unten).Die Kryptoqueen (WDR/arte)Doku-Serie (4 x 30 Min.)Ab 5. November 2022 | online first | für ein Jahr in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 28. November 2022 | 23:20 Uhr | Das Erste (Dokumentarfilm, 90 Min.)Die True Crime-Serie skizziert den größten Internet-Betrug, begangen von der geheimnisumwitterten Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova, ihre beispiellose Erfolgsgeschichte, ihren Absturz und ihr plötzliches Verschwinden. Ignatova ist heute die meist gesuchte Frau der Welt.Mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin hatte sie weltweit über drei Millionen Anleger betrogen und mehrere Milliarden Euro erbeutet. Vor fünf Jahren - am 25. Oktober 2017 - verschwand sie spurlos und steht bis heute auf der Fahndungsliste des FBI. Ihr Betrug und das Verschwinden der Milliarden sind nicht aufgeklärt, ihre Opfer warten auf Entschädigung. Die Serie zeigt, wie Ignatova flüchtete, wer ihr half unterzutauchen und ihr Geld zu waschen. Die Spuren ziehen sich um den ganzen Globus.Kranitz, Staffel 2 (ARD Degeto/NDR)Impro-Serie (4 x 45 Min.)Ab 25. November 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 30. November 2022 | 22:30 Uhr | NDR FernsehenMit neuen, ungewöhnlichen Geschichten und kuriosen Charakteren führt Jan Georg Schütte erneut als Paartherapeut Klaus Kranitz in vier Episoden durch die Therapiesitzungen. Sein neues Ziel: die digitale Dating-Welt für seine Machenschaften zu nutzen. Sein treues Versprechen - bei Trennung Geld zurück. Wieder an Kranitz' Seite: Auftragskiller Manni, gespielt von Bjarne Mädel, der diesmal zwei Charaktere in einem Körper spielt.Staffel 1 der Grimme-Preis nominierten Serie verzeichnete mehr als zwei Millionen Abrufe und steht weiterhin in der ARD Mediathek zur Verfügung.Dorfhelferinnen (BR)Doku-Serie (4 x 20 Min.)Ab 4. November 2022 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 6. November 2022 | 19:15 Uhr | BR Fernsehen (45 Min.)Andrea, Paula und Anja sind junge Frauen mit viel Humor, Lebensklugheit und einem großen Herz - und natürlich können sie auch richtig anpacken. Die drei Dorfhelferinnen sind für viele Familien auf dem Land Retterinnen in der Not. Sie sind Landwirtin, Hauswirtschafterin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person und sind vor Ort, wenn dringend Hilfe benötigt wird - wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft. Die vierteilige Doku-Serie begleitet Andrea, Paula und Anja bei ihren Arbeitseinsätzen in verschiedenen Ecken Bayerns und lässt an ihrem Leben teilhaben. Es geht um große und kleine Themen, um Freude und Schmerz, Glück und Unglück und um alles, was das Leben auf dem Dorf so ausmacht.Helsinki-Syndrom (NDR/arte)Thriller-Serie (8 x 50 Min.)Ab 4. November 2022 | online first | für drei Monate in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 22. November 2022 | 22:00 Uhr | NDR Fernsehenund ab 17. November 2022 | 21:45 Uhr | arteDer finnische Unternehmer und Familienvater Elias Karo (Peter Franzén) nimmt vier Journalist:innen der bekannten Tageszeitung "Helsingin Sanomat" als Geiseln. Sie sollen die wahren Umstände hinter dem Konkurs seiner und vieler anderer Familien in Zuge der Bankenkrise der 90er-Jahre enthüllen. Elias glaubt, dass ein Bankmanager und ein Bezirksrichter damals mit dem Segen der Regierung den Besitz seiner Familie an sich gerissen und eine bis heute andauernde Tragödie ausgelöst haben.Lieber Leben (SWR)Spielfilm (110 Min.)Ab 4. November 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 3. November 2022 | 23:35 Uhr | SWR FernsehenNach einem Kopfsprung ins Schwimmbecken ist Ben (Pablo Pauly), Anfang 20, vom Hals ab gelähmt. Plötzlich für jede Bewegung auf Hilfe angewiesen, kämpft er sich in einer Rehaklinik ins Leben zurück, nicht unerschütterlich, aber voller Lebensmut. Den Galgenhumor wie die Zeiten der Melancholie teilt er mit den Rollstuhl-Kumpels Farid (Soufiane Guerrab), Toussaint (Moussa Mansaly), Steeve (Franck Falise) und Samia (Nailia Harzoune), die wie er um Selbstbestimmung ringen.Das Regiedebüt des Poetry-Slammers und Musikers Fabien Marsaud, besser bekannt als Grand Corps Malade, ist autobiographisch geprägt und basiert auf seinem Roman "Patients". Es erzählt von seinem einjährigen Kampf gegen eine Querschnittslähmung. Reflektiert, kritisch und gleichzeitig voller Witz und Charme spürt man an den pointiert geschriebenen Szenen, dass hier ein Wortkünstler am Werk ist.Berufung? Deutschlands wichtigste Jobs (SWR)Doku-Serie (9 x 30 Min.)Ab 8. November 2022 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 7.-11. November 2022 | 18:15 Uhr | SWR FernsehenNicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig bestimmte Berufsgruppen für den Zusammenhalt und das Funktionieren der Gesellschaft sind: Krankenpfleger:innen, Lehrer:innen, Feuerwehrleute, Bäcker oder Müllwerker:innen. Sie alle schuften für uns, haben jede Menge Stress und werden dafür meist nicht besonders üppig entlohnt.Und doch finden sich immer wieder Berufsanfänger:innen, die sich ganz bewusst für diese Arbeit entscheiden, darin teilweise sogar ihren Traumjob sehen. Was bewegt sie dazu? Welche Erwartungen haben sie? Und: Schlägt der anfängliche Enthusiasmus vielleicht bald schon in Frust und Enttäuschung um? Oder hält er im Gegenteil ein ganzes Berufsleben lang?LAMIA (ARD Degeto)Serie/Dramedy (6 x 25 Min.)Ab 11. November 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 14. November 2022 | ab 21:35 Uhr | ONEDie 25-jährige Studentin Lamia (Amel Charif) lebt immer noch bei ihren algerischen Eltern in Berlin. Wie viele andere in diesem Alter will sie nur eins: Raum, um sich selbst zu finden. Dass dabei leider ihre Mutter Radia (Sahra Daugreilh) über ihr helikoptert, ihr jüngerer Bruder Younes (Shadi Eck) sich mit ihr um den Laptop streitet und ihr Vater Said (Husam Chadat) immer wieder stichelt, sie sei ein "Alman", lässt ihr keine Zeit zum Luftholen, geschweige denn Ruhe, um ihre Master-Arbeit zu beenden. Lamia macht sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung, nach Allah und nach ihrer Identität, die irgendwo zwischen zwei Kulturen steckt. Als dann noch herauskommt, dass Vater Said eine außereheliche Tochter gezeugt hat, steht das Leben der Familie vollends auf dem Kopf.Ramadan in a day (SWR)Dokumentarfilm (60 Min.)Ab 11. November 2022 | exklusiv in der ARD MediathekMuslimische Menschen und ihr Glaube werden in Deutschland seit einigen Jahren klarer wahrgenommen - aber meist von außen. Wie erzählen sie selbst ihr Leben? Wie sieht ein Fastentag im Ramadan aus? Wie wird dessen Ende gefeiert? Drei muslimisch aufgewachsene Autor:innen begleiten Menschen in verschiedenen deutschen Städten am letzten Tag des Ramadan bis zum Fastenbrechen. Die Dokumentation bildet den Abschluss zur fiktionalen Serie "Lamia".Katar - crossmedialer ThementagReportage, Talk, Dokumentation, MockumentaryAb 13. November 2022 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 14. November 2022 | Das Erste, dritte Programme, ARD HörfunkMit einem crossmedialen Thementag in der ARD Mediathek, im Ersten, den Dritten und im Hörfunk wirft die ARD einen kritischen Blick auf die Fußball-WM 2022 in Katar, u. a. mit folgenden Sendungen:"Thomas Hitzlsperger: Katar - warum nur?" Fans und Spieler fragen sich ebenso wie der überwiegende Teil der Weltöffentlichkeit: Warum findet die Fußball-WM in diesem Jahr in Katar statt? Thomas Hitzlsperger als ehemaliger Nationalspieler und Bundesliga-Manager kritisiert die WM-Vergabe - aber er resigniert nicht, er will verstehen. Hitzlsperger reist nach Katar und sucht nach Antworten. (ab 13. November in der ARD Mediathek | 14. November, 20:15 Uhr, Das Erste)"Hart aber fair" (14. November, 21: 00 Uhr, Das Erste | im Anschluss in der ARD Mediathek)"WM der Lügen - wie die FIFA Katar schönredet" Eine Woche vor Beginn der ersten Fußball-Weltmeisterschaft im arabischen Raum zeigt der Film, was wirklich hinter diesem Turnier steckt. "WM der Lügen" schaut hinter die Hochglanzbilder, hinterfragt die flauschigen Werbebotschaften und prüft die gut aussehenden Zahlen. Ein Faktencheck für den Fußball. (ab 13. November in der ARD Mediathek | 14. November, 22:50 Uhr, Das Erste)"Infantinos Friseur - Leo Marchetti und die FIFA Milliarden" Mockumentary mit Olli Dittrich (14. November, 23:20 Uhr, Das Erste | und im Anschluss in der ARD Mediathek)Der Gas-Countdown - wie schaffen wir es durch den Winter? (WDR)Dokumentation (30 Min.)Ab 10. November 2022 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10. November 2022 | 22:15 Uhr | WDR FernsehenWie lange reicht das Gas und können wir die Preise noch zahlen? Wir begleiten Menschen, für die es ein Herbst der Entscheidungen wird. Die Reporterinnen bekommen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des angeschlagenen Gasimporteurs Uniper. Sie begleiten Krisenmanager Holger Kreetz, der verzweifelt nach Alternativen sucht, seit Russland immer weniger Gas liefert. Und sie sind dabei, als die Preise am Markt explodieren und Uniper schließlich verstaatlicht wird. Mittelständische Unternehmer berichten mit Tränen in den Augen, dass sie um die Zukunft ihres Familienbetriebs bangen und auch deren Arbeiter:innen haben Angst um ihre Jobs. Alle suchen jetzt nach Energiesparmöglichkeiten, um den großen Knall noch abzuwenden.Heavy Metal saved my life (HR)Doku-Serie (2 x 30 Min.)Ab 17. November 2022 | exklusiv in der ARD MediathekMetal ist laut, schnell, doch die wirklich großen Metal-Bands nutzen die Härte ihrer Musik, um ihre eigene Zerbrechlichkeit auszustellen. Und die Fans? Metal war schon immer eher die Musik der Underdogs, der Ohnmächtigen, der am-Rande-des-Schulhofs-Steher. Der Zweiteiler erzählt die Geschichten großer Metal-Bands. In intimen Interviews berichten sie von ihren Leidenschaften, von Schicksalsschlägen, Lebenskrisen und von ihren Triumphen. Der Film begleitet außerdem Fans, die von ihrem Leben fast gebrochen wurden, die sich aber wieder aufgerichtet haben, mit der Hilfe von Musik. Menschen, die sagen: Heavy Metal saved my life!ARD Crime Time: Sie mussten sterben (SWR/NDR)True-Crime-Doku (4 x 30 Min.)Ab 18. November 2022 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 18. November 2022 | 21:45 Uhr | Das Erste (30 Min.)Christin will ein neues Leben beginnen, weg vom Hartz IV-Milieu, in dem sie in Rostock lebt. Und weg von ihrem Mann. Darauf erdrosselt er sie. Hätte dieser Femizid verhindert werden können? Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. Viele dieser Tötungen sind Femizide: geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Die Täter stammen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Ihr Motiv: Besitzanspruch. In der 4-teiligen Reihe "Sie mussten sterben" gehen die Regisseurinnen Nicola Graef und Lena Scheidgen vier unterschiedlichen Fällen nach. Die Filme beleuchten das Thema Femizid aus vielfältigen Blickwinkeln durch die Beteiligten: Ermittler:innen, Staatsanwält:innen, Familienangehörige, Freund:innen.Klangor - Ein Mädchen verschwindet spurlos (MDR)Krimi-Serie (8 x 40-55 Min.)Ab 18. November 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 15. November 2022 | 22:50 Uhr | MDR FernsehenIn einer Küstenstadt an der deutsch-polnischen Grenze verschwindet die Tochter des Gefängnispsychologen Rafal Wejman unter mysteriösen Umständen. Nach einem Date mit ihrem heimlichen Freund Ariel wird Gabi vermisst, am darauffolgenden Morgen wird Ariels Leiche aus dem Wasser geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass auch Gabi nicht mehr am Leben ist und fahndet nach einem entflohenen Häftling. Rafal glaubt fest daran, dass seine Tochter noch lebt. Verzweifelt macht er sich auf die Suche und tut alles, um sie zu finden, koste es, was es wolle.Ungewollt schwanger in Deutschland - Der Paragraph und ich (rbb/HR/WDR/BR)Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 19. November 2022 | online first in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. November 2022 | 23:50 Uhr | Das ErsteDeutschland und der Paragraf 218. Abtreibung ist ein gesellschaftliches Tabu. Hindernisse werden den Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wollen, in den Weg gelegt. Ihr Recht auf Selbstbestimmung müssen sie sich erst erkämpfen. Frauen aus drei Generationen erzählen von dunklen Zeiten, von Kampf und Befreiung, und schwierigen Lebensentscheidungen im Schatten des Paragrafen.Dazu passend:"Alice" | Fernsehfilm in zwei Teilen über das Leben von Alice Schwarzer | ab 24. November 2022 in der ARD Mediathek"Die Streitbare - Wer hat Angst vor Alice Schwarzer?" | Dokumentation | ab 30. November 2022 in der ARD MediathekNeonstaub (SWR/NDR/rbb)Doku-Serie (5 x 30 Min.)Ab 21. November 2022 | exklusiv in der ARD MediathekWeltbekannt, sagenumwoben, legendär: Das Hamburger Hafenviertel St. Pauli ist sündige Meile, Rotlichtviertel, Zufluchtsort für Gangster und Gestrandete zugleich, aber auch Ausgangspunkt musikalischer Welterfolge wie der Beatles oder von Jimi Hendrix. Wie durch ein Prisma deutscher Zeitgeschichte skizziert die Doku-Serie anhand der bekanntesten Straßen des Viertels anekdotisch die Lebensgeschichten prominenter und unbekannter St. Paulianer:innen. Mit exklusivem Archivmaterial und visuell ansprechenden Einblicken in Subkultur und Rebellion entsteht eine lebhafte Chronik und ein Sittengemälde eines der faszinierendsten Orte der Welt.Schattenwelten Berlin, Staffel 2 (rbb)Doku-Serie (3 x 40 Min.)Ab 29. November 2022 | exklusiv in der ARD Mediathek"Schattenwelten" ist ein junges investigatives Reportageformat des rbb. In jeder Folge recherchieren die Hosts Anja Buwert und Jan Karon in einer Lebenswelt, die emblematisch für Berlin steht, gleichzeitig aber Abgründe offenbart, die kaum bekannt sind. Das Format verbindet dabei packende Erzähltechnik mit faktengetriebenem Journalismus. In der zweiten Staffel geht das Team dubiosen Sicherheitsfirmen, der Lebensrealität westafrikanischer Migranten in und um den Görlitzer Park und der Graffitiszene Berlins auf den Grund.The Split, Staffel 3 (NDR)Serie (6 x 45 Min.)Ab 30. November 2022 | für 30 Tage in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 26.-29. November 2022 | NDR FernsehenDie britische Drama-Serie um eine Londoner High-Society-Scheidunganwältin geht in die dritte und finale Staffel. Theoretisch kennt sich Hannah (Nicola Walker) bestens mit Scheidungen aus. Sie weiß, was nach der Trennung getan werden muss, welche Register zu ziehen sind, wie sie ihre Mandanten bestmöglich durch die schwere Zeit bringt. Doch nun trifft es sie selbst, und plötzlich versagen alle Regeln und rationalen Argumente. Hannah und ihr Mann Nathan (Stephen Mangan) trennen sich. Die beiden Scheidungsanwälte gehen die Krise erst einmal einvernehmlich an - bis schockierende Enthüllungen zu einem schmerzhaften Showdown ihrer Beziehung führen. 