NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Es mehrten sich die Anzeichen, dass die Ergebnisse der europäischen Autobauer im dritten Quartal ihren Höhepunkt erreicht hätten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Anleger dürften schon auf den 2023 drohenden politischen und wirtschaftlichen Gegenwind sowie die sich damit eintrübenden operativen Ergebnisaussichten (Ebit) schauen. Es gebe aber kaum bessere Einstiegsmöglichkeiten als in einer Krise. So könnten die Anleger mit Mercedes-Bnz auf eine Premium-Strategie setzen, mit BMW auf hohe und weiter steigende Barmittelrenditen, mit Stellantis auf eine gute Kostenkontrolle und mit Renault auf eine "Phönix-aus-der-Asche"-Story./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 21:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 04:58 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

RENAULT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de