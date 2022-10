NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pinterest von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 31 US-Dollar angehoben. Bei dem Online-Foto-Netzwerk rücke der Fokus auf den künftigen Wandel der eigenen Plattform, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hochstufung begründete er mit verbesserten Nutzertendenzen und dem Potenzial für eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Steigerung der operativen Marge./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US72352L1061

