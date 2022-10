Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte es schon länger angedeutet (AssCompact berichtete), nun prescht er mit einem eigenen Vorschlag vor. Statt wie bisher am 31.10.2022 sollen Immobilieneigentümer in Deutschland ihre Grundsteuererklärung erst später einreichen müssen, schlug der Finanzminister vor. Wie Lindner öffentlichkeitswirksam via Twitter mitteilte, werde er den Ländern den Vorschlag machen, die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung "maßvoll" zu verlängern. Als Grund nannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...