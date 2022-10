Die Stadt Oulu wird zusammen mit 33 nordfinnischen Gemeinden und Städten im Jahr 2026 europäische Kulturhauptstadt. Es soll ein Jahr voller inspirierender, vielfältiger und einzigartiger kultureller Angebote sein, die von Tausenden Akteuren aus Europa vorgetragen werden. Der Open Call 2022 ist für Großprojekte mit mehrjähriger Vorbereitungszeit gedacht. Das Oulu2026-Team unterstützt internationale Bewerber bei der Suche nach lokalen Partnern in der Oulu2026-Region.

The Open Call for applications in October is open to Finnish and international actors. Operative focus of the projects is on the capital of culture year 2026 but they may be launched earlier. Photo by Harri Tarvainen.