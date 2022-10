Ziel: Große Kupferlagerstätte: Granite Creek Copper: Kapitalmaßnahme trifft auf reges Interesse

Anzeige / Werbung Kupfer ist eines der ältesten und wohl auch eines der wichtigsten Metalle überhaupt. In Motoren, Batterien, Kraftwerken und in jedem Wohnhaus werden große Mengen davon benötigt. Angebotslücken sind daher absehbar.

Um die weitere Entwicklung des Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projeks in der kanadischen Yukon-Provinz zu gewährleisten, nimmt Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) in diesen Tagen eine Kapitalerhöhung vor. Sie besteht sowohl aus der Ausgabe neuer Aktien innerhalb einer nicht vermittelten Privatplatzierung wie auch aus einer Flow-Through-Komponente. Die Bedingungen an den internationalen Kapitalmärkten sind nicht günstig. Viele Anleger meiden Aktien gerade wie die Pest und die Kurse stehen massiv unter Druck. Trotz dieser widrigen Umstände gelingt es Granite Creek Copper auch weiterhin, Investoren für sein Carmacks-Projekt zu begeistern, denn die ersten Tranchen der aktuell anstehenden Kapitalerhöhung wurden bereits gezeichnet.

Geplant hat Granite Creek Copper die Ausgabe von fünf Millionen neuen Einheiten. Sie bestehen auch einer Stammaktie des Unternehmens und einer Kaufoption für den Erwerb weiterer Aktien in der Zukunft. Ihr Preis wurde auf 0,075 Kanadische Dollar (CAD) je Stück und damit exakt auf dem aktuellen Kurs festgelegt.

Granite Creek Copper erfreut sich auch weiterhin des Zuspruchs der Anleger Eine erste Tranche von 1.494.665 Einheiten wurde bereits gezeichnet und Granite Creek Copper ist zuversichtlich, die verbleibende zweite Tranche in Kürze ebenfalls platzieren zu können. Durch die knapp 1,5 Millionen neu ausgegebenen Aktien vereinnahmt das Unternehmen einen Gesamterlös von 113.000 CAD.



Ausgegeben werden in diesen Tagen auch bis zu zwei Millionen sogenannte Flow-Through-Aktien. Bei dieser Besonderheit des kanadischen Steuerrechts ist es Granite Creek Copper möglich, einen höheren Preis von 0,11 CAD je Aktie zu erzielen. Mehr als die Hälfte der vorgesehenen Flow-Through-Aktien wurden von interessierten Anlegern bereits gezeichnet.



Das Carmacks Kupferprojekt von Granite Creek im Yukon; direkt

neben der Minto Kupfermine





Grantie Creek Copper konnte deshalb durch die Ausgabe von 1.460.546 dieser Flow-Through-Aktien bereits einen Gesamterlös von 160.660 CAD für sich verbuchen. Auch bei den Flow-Through-Aktien ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird, die zweite Tranche ebenfalls recht zeitnah am Markt zu platzieren.

Die weitere Entwicklung des Carmacks-Projekts ist finanziell gesichert Verwendet werden die frischen Mittel, wie es kaum anders zu erwarten ist, für die weitere Entwicklung des Carmacks-Projekt. Auch erste Entwicklungsschritte auf dem in diesem Jahr neu erworbenen Star-Kupfer-Nickel-Projekt können angegangen werden. Damit stellt Granite Creek Copper sicher, dass es gut aufgestellt sein wird, wenn die Welt im Allgemeinen und die Anleger im Besonderen wieder erkennen, dass der angestrebte Wandel hin zur Elektromobilität ohne eine ausreichende Versorgung mit Kupfer nicht möglich sein wird.



Für die investierten Anleger bedeuten die neu ausgegebenen Aktien zwar eine gewisse Verwässerung, gleichzeitig erhalten sie die Gewissheit, dass die Weiterentwicklung des Carmacks-Projekts auch in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gesichert ist.



