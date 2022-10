"Das ist wie die Mondlandung für die Rechenzentrum-Industrie", so Microsofts Datencenter-Chef über den "atemberaubenden Moment", als er mit Plug-Power-Know-how einen Generator ohne Emissionen testete.2030 will Microsoft komplett weg sein vom Dieselbetrieb. Ein Milliardenmarkt. Davon will sich die englische AFC Energy ein Stück sichern. Partner ist Milliardenkonzern ABB. Die Schweizer haben 2021 über drei Millionen Pfund in AFC investiert - auch aufgrund der "bahnbrechenden Technologie". Neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...