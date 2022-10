Volvo Trucks liefert noch vor Jahresende 20 schwere Elektro-Lkw des Typs FH Electric an Amazon in Deutschland. Die Serienproduktion des Modells lief erst kürzlich im schwedischen Göteborg an. Bei Amazon werden die elektrischen Trucks alte Diesel-Fahrzeuge ersetzen. Amazon hat sich verpflichtet, bis 2040 im gesamten Unternehmen CO2-neutral zu werden. Den Transportbereich bezeichnet der Konzern als ...

