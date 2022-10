An der Wall Street deuten sich leichte Verluste in der Eröffnungsphase an, nachdem die US-Aktienmärkte zum Wochenstart eine kräftige zweitägige Erholung gezeigt hatten. Anleger seien angesichts der bestehen Probleme, darunter die hohe Inflation und damit verbundene Zinssorgen, skeptisch, ob die Aufwärtsbewegung nachhaltig sei, oder lediglich ein Strohfeuer. Am Donnerstag tendiert der Dow Jones Index rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,2 Prozent schwächer. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...