Home24 SE steigt um über 100 Prozent - Außerdem: Verpassen sie keine Trendaktien mit dem Trendkompass der HSBC

Dem Berliner Versandhandel für Möbelgegenstände wurde ein Übernahmeangebot unterbreitet. Außerdem: Erkennen sie die Trendaktien von morgen mit dem HSBC Trendkompass.



Erst im vergangenen Jahr übernahm Home24 SE selbst die Dekokette Butlers übernommen. Nun hat der österreichische Großkonzern XXXLutz offenbar ein Übernahmeangebot für das Berliner Unternehmen Home24 SE unterbreitet. Hierbei soll der Möbelriese rund 250 Millionen Euro für Home24 SE bieten. Konkret teilte wurde ein Angebotspreis von 7,50 Euro pro Aktie kommuniziert. Am Mittwoch ist die Aktie an der Xetra bei ca. 3,32 Euro aus dem Handel gegangen. Auf die aktuelle Meldung sprang die Aktie nun heute um über 100% in die Höhe.





