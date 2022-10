"Panikstimmung an den Finanzmärkten!", berichtet die deutsche "Bild" am Donnerstag. Sie stellt in dem Artikel die Frage: "Kommt jetzt das große Banken-Beben?" Ja, fürchtet Marc Chesney, Professor an der Universität Zürich! "Großbanken wie die Credit Suisse und die Deutsche Bank sind in den vergangenen Jahren hochriskante Finanzwetten eingegangen. Ohne Staatsgarantien wären sie wahrscheinlich schon ...

