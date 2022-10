München (ots) -Die DOSB New Media, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, wird nach 2019/20 und 2020/21 erneut zahlreiche Partien des DHB-Pokals der Männer übertragen. Ermöglicht wird dies durch eine Sublizenz, die der Onlinesender von Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG erworben hat. Sportdeutschland.TV wird mit Ausnahme von drei Partien alle Begegnungen der zweiten Runde, der Achtel- und Viertelfinals im exklusiven Livestream zeigen. Erstmals werden die Liveübertragungen kostenpflichtig angeboten. Aufzeichnungen der Partien sowie Highlights stehen wie gewohnt kostenfrei zur Verfügung.Die Begegnungen der zweiten Pokalrunde werden vom 19. Oktober bis 22. November ausgetragen. Alle Zweitrundenpartien, ausgenommen des Spiels der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin, zeigt Sportdeutschland.TV exklusiv. Neben der genannten Partie wird Sky Deutschland auch im Achtel- sowie Viertelfinale ein ausgewähltes Spiel übertragen. Außerdem überträgt Sky alle Spiele des REWE Final4. Alle weiteren Begegnungen der beiden Runden werden ausschließlich auf Sportdeutschland.TV im kostenpflichtigen Livestream zu sehen sein. Neben dem Einzelticket zum Preis von 5 Euro bietet der Onlinesender pro Runde jeweils einen Pass für 10 Euro an, der Zugang zu allen Partien der ausgewählten Runde ermöglicht.Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/dhb-pokal-1Pressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5338474