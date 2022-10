Die amerikanische Staatsverschuldung ist so hoch wie nie und übersteigt zum ersten Mal 31 Billionen Dollar. In Anbetracht von Inflation und Zinsen wird es noch schlimmer kommen. Von Jennifer Senninger Zum ersten Mal in der Geschichte der USA übersteigt die Bruttostaatsverschuldung 31 Billionen Dollar. Das offenbarte diese Woche ein veröffentlichter Bericht des US-Finanzministeriums, wie MoneyWise berichtete. Um sich das leichter vorstellen zu können: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...