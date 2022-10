Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Quant.Capital GmbH & Co. KG hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MARDer Firma Quant.Capital GmbH & Co. KG ("Gesellschaft"), vertreten durch die Quant.Capital Verwaltungs GmbH, ist am 5. Oktober 2022 durch das Amtsgericht Düsseldorf bekannt gegeben worden, dass vonseiten eines Dritten ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gem. § 13 lnsO über das Vermögen der Firma Quant.Capital GmbH & Co. KG gestellt wurde. ...

