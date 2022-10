Straubing (ots) -



Ob es ihnen gefällt oder nicht: Die Herkunftsländer sind in der Pflicht. Erst recht, wenn es auch um Kinder geht, die, da ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zuzustimmen, nichts für "fatale Lebensentscheidungen ihrer Eltern" können. Darum ist es richtig, dass jene, denen Verbrechen und die Planung von Terroranschlägen in Deutschland zur Last gelegt werden, hierzulande zur Rechenschaft gezogen werden. So schwierig die Beweisführung werden dürfte: Sie haben ein faires, rechtsstaatliches Verfahren vor einem deutschen Gericht verdient. Das steht selbst Fanatikern und skrupellosen Terroristen zu, die selbst zumindest zeitweise jede Menschlichkeit abgelegt haben. Jene, die vom Hass zerfressen sind, würden triumphieren, wenn sie uns dazu brächten, unsere eigenen Werte zu verraten.



