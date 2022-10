EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

029 Group SE: Erster Handelstag im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München Berlin, 6. Oktober 2022 - Die 029 Group SE (WKN: A2LQ2D, ISIN: DE000A2LQ2D0, Ticker: Z29) hat ihr Uplisting erfolgreich abgeschlossen. Ab heute werden die Aktien der Gesellschaft, die zuvor in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und München einbezogen waren, im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München gehandelt. Kontakt: 029 Group SE Investor Relations Neue Schönhauserstraße 3-5

10178 Berlin ir@029-group.com

