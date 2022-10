Erst Mitte September hat boersengefluester.de das Vorstandsteam von TubeSolar im Interview gehabt (HIER). Schwerpunktmäßig ging es dabei um technische Aspekte der Photovoltaikröhren für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Flächen sowie den weiteren Ausbau der Kapazitäten für die geplante Massenfertigung. Um konkrete Finanzierungsthemen machte die Gesellschaft damals - auch auf der kurz vorher stattgefundenen Präsentation bei AlsterResearch ... The post TubeSolar: Finanzierungspaket steht appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...