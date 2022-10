Aktuell scheint sich eine Krise an die nächste zu reihen. Doch anstatt zu verzweifeln, sollten Anleger einen kühlen Kopf bewahren.Verwaiste Büros und ein boomender GesundheitsmarktLeere Büros, geschlossene Geschäfte und Restaurants, die für immer ihre Türen schließen - die Corona-Pandemie hat viele in eine existenzielle Krise getrieben. Ausfallende Auftritte haben Kleinkünstlern zugesetzt, Kurzarbeit zieht sich durch alle Sparten, die direkt am Menschen arbeiten, und auch das verarbeitende Gewerbe litt unter den Maßnahmen gegen das Virus. Darüber hinaus schwächelten die Reise- und Luftfahrtbranche. In anderen Bereichen konnte das Berufsleben umgestaltet werden. Büros schickten ihre Mitarbeiter ins Homeoffice und der Einzelhandel verlegte sein Geschäft mehr und mehr auf den Onlinehandel. Digitale Lösungen gewannen während der Pandemie schlagartig an Bedeutung. Der plötzliche digitale Aufschwung öffnet auch kleineren Firmen große Wachstumschancen. Ein Beispiel ist das Unternehmen Rooom aus Jena, die sich auf dreidimensionale virtuelle Lösungen wie virtuelle Showrooms spezialisiert haben. Wie der mdr berichtet, baut das Unternehmen nun Standorte in den USA, München und Berlin aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...