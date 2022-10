Googles erste Smartwatch ist offiziell. Mit der Pixel Watch will der Hersteller eine Art Apple Watch für Android liefern, um das eigene Ökosystem zu erweitern - das steckt drin, so teuer ist sie. Nach langem Warten - manche hatten mit dem Release schon im Mai gerechnet - hat Google seine erste Smartwatch vorgestellt. Die kreisrunde Uhr läuft mit einer Wear-OS-Version und hat Fitbit-Dienste an Bord. Sie kostet ab 330 ...

