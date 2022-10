ExaGrid bei der 13. Ausgabe der führenden IT-Awards in fünf Kategorien nominiert

ExaGrid, die branchenweit einzige mehrschichtige Backup-Speicherlösung, meldete heute die Nominierung in fünf Kategorien der 13. alljährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards, die sich der Würdigung und Auszeichnung erfolgreicher Produkte und Dienstleistungen widmen, welche die Grundlage für die digitale Transformation bilden. Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in den entsprechenden Kategorien ist bereits angelaufen und endet am 4. November 2022. Die Gewinner der SDC Awards 2022 werden am 24. November im Rahmen einer Preisverleihung in London bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005018/de/

(Graphic: Business Wire)

ExaGrid ist für folgende Auszeichnungskategorien nominiert worden:

Vertriebskanal-Programm des Jahres

Innovation im Bereich Business Continuity/Disaster Recovery (BC/DR)

Speicherhardware-Innovation des Jahres

Backup-/Archiv-Innovation des Jahres

Speicherunternehmen des Jahres

ExaGrid bietet die einzige mehrschichtige Backup-Speicherlösung, die eine Frontend-Festplatten-Cache, die Landing-Zone, für schnelle Backups und Wiederherstellungen sowie ein Scale-Out für ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge mit Blick auf wachsendes Datenvolumen bietet. Die nicht netzwerkseitige Schicht schützt ferner vor Sicherheitsangriffen und speichert alle Daten in einem deduplizierten Format, um die Speichereffizienz zu erhöhen und die Kosten zu senken. ExaGrid bietet Appliance-Modelle in verschiedenen Größen an, die mit bis zu 32 Appliances in einem einzigen Scale-Out-System kombiniert werden können. Das größte Scale-Out-System ermöglicht ein Vollbackup mit bis zu 2,7 PB bei einer Ingest-Rate von 488 TB/Stunde. Das ist drei Mal schneller als jeder andere Backup-Speicher auf dem Markt.

"Wir fühlen uns geehrt, Finalisten in fünf Preiskategorien zu sein. Wir punkten nicht nur mit Backup-Speichern, sondern setzen auch einen wichtigen Schwerpunkt auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit unseren Channel-Partnern und Kunden. Dies erreichen wir durch die Entwicklung des besten Produkts, Support-Modells sowie der besten Dimensionierung und Preisgestaltung", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir befinden uns in bester Gesellschaft mit den anderen Branchenführern, die für die diesjährigen SDC Awards nominiert sind. Es ist erfreulich, die Branche in voller Stärke zu erleben."

Mehrschichtiger Backup-Speicher von ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrschichtigen Backup-Speicher mit einem Frontend-Festplatten-Cache, der Landing Zone, als Performance-Schicht. Sie speichert die Daten direkt auf die Festplatte, was schnellste Backups ermöglicht. Die Daten werden auch direkt von der Festplatte wiederhergestellt, wodurch Wiederherstellungen und VM-Boots mit maximaler Geschwindigkeit erfolgen. Die Daten für die langfristige Archivierung werden in ein dedupliziertes Daten-Repository, den sog. Retention Tier, geschichtet. Dadurch werden der Umfang des Archivierungsspeichers und die dafür anfallenden Kosten gesenkt. Diese zweistufige Konzeption ermöglicht die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei maximaler Effizienz und minimalen Speicherkosten.

Darüber hinaus weist ExaGrid eine Scale-Out-Architektur auf, bei der Appliances bei wachsendem Datenbestand einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über einen Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei wachsendem Datenbestand alle erforderlichen Ressourcen bereitstehen, um ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge aufrechtzuerhalten. Diese Scale-Out-Speicher-Konzeption macht teure Forklift-Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System einzusetzen. Dies verhindert, dass Produkte veralten, und schützt gleichzeitig die im Vorfeld und im laufenden Betrieb getätigten IT-Investitionen.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrschichtigen Backup-Speicher mit einem einzigartigen Festplatten-Cache, der Landing Zone, einem Langzeit-Repository und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Langzeit-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollumfängliche Appliances und sorgt auch bei steigenden Datenmengen für ein Backup-Fenster mit fester Länge, sodass kostspielige Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen nicht erforderlich sind. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten. Verfolgen Sie unsere mehr als 100 Gartner Peer Insight Reviews. ExaGrid ist stolz auf den NPS Score von +81.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005018/de/

Contacts:

Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com