Die Zusammenarbeit setzt die Asset-light-Wachstumsstrategie von Hyatt fort und markiert den Markteinstieg von JdV by Hyatt in Deutschland

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Hyatt eine exklusive Kooperationsvereinbarung mit der Lindner Hotels AG, einem familiengeführten deutschen Hotelunternehmen mit Schwerpunkt auf Hotelentwicklung, -management und -investitionen, geschlossen hat. Es wird erwartet, dass mehr als 30 Hotels in sieben europäischen Ländern in das Hyatt-Markenportfolio aufgenommen und in naher Zukunft in das World of Hyatt-Treueprogramm integriert werden. Die Mehrzahl der Betriebe soll in die Marke JdV by Hyatt überführt werden, eine Kollektion unabhängiger Hotels mit einzigartiger Atmosphäre, die den jeweiligen Standort widerspiegelt.

Die Lindner Hotels AG, ein deutsches Hotelunternehmen in Familienbesitz, das 1973 von dem Architekten Otto Lindner gegründet wurde, unterhält eine Vielzahl von Betrieben unter den Marken Lindner Hotels Resorts und me and all hotels in wichtigen Städten in Deutschland sowie in Mittel- und Osteuropa. Durch die Vereinbarung wird die Präsenz der Marke Hyatt auf 15 neue Märkte ausgeweitet und die Präsenz in wichtigen Destinationen wie Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg ausgebaut.

"Wir freuen uns sehr, den Asset-light-Wachstumskurs von Hyatt in Europa durch diese bedeutsame strategische Zusammenarbeit mit Lindner fortzusetzen", sagte Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer von Hyatt. "Die Aufnahme von Lindners begehrtem Hotelportfolio wird die Präsenz der Marke Hyatt in Deutschland beträchtlich vergrößern und unseren Gästen und letztendlich unseren World of Hyatt-Mitgliedern eine Vielzahl neuer Destinationen in ganz Europa bieten, darunter Kiel, Leipzig, Sylt, Bratislava und Interlaken. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das das Lindner-Team in uns setzt, und freuen uns darauf, unser gemeinsames Gästeangebot durch strategische Investitionen von Lindner in das Portfolio zu stärken."

Das Lindner-Portfolio wird die Lifestyle-Präsenz von Hyatt mit schätzungsweise 5.500 Zimmern weiter ausbauen und damit die Präsenz von Hyatt in Deutschland signifikant erhöhen und den Hyatt-Gästen und World of Hyatt-Treue-Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten bieten.

"Wir freuen uns sehr, mit Hyatt eine so starke internationale Marke an unserer Seite zu haben, die einen gemeinsamen Fokus auf hohe Qualität und einen ganzheitlichen Ansatz in der Hotellerie hat", ergänzt Arno Schwalie, Geschäftsführer von Lindner. "Diese Art der Zusammenarbeit ist auf dem deutschen Markt wirklich einzigartig. Als Teil der Marke JdV by Hyatt bleibt Lindner eine starke Marke mit eigener Identität und unternehmerischer Eigenständigkeit, die nun durch die Kraft der globalen Markenbekanntheit und die erstklassigen Vertriebs- und Marketingfähigkeiten von Hyatt unterstützt wird."

Im Rahmen dieser Vereinbarung erhalten die Lindner Hotels Zugang zu datengetriebener Unterstützung in den Bereichen Markengesundheit, Gästeerlebnisse und Umsatzoptimierung durch die Global Franchise and Owner Relations Group von Hyatt, ein engagiertes Team, das sich auf die Leistung von Franchise-Hotels, Eigentümern und Betreibern konzentriert.

