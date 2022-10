San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -JumpStart-Programm bietet Online-NDA-Zugang für frühe X13-Leistungstests und Validierung von Systemen mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation (früherer Codename Sapphire Rapids)Supermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, kündigt sein Programm JumpStart mit frühzeitigem Remote-Access - Supermicro X13 JumpStart - für Workload-Tests auf Supermicro X13-Systemen mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation an.Vor der Veröffentlichung erhalten die Teilnehmer frühzeitigen Zugang zu den neuesten Technologien, um den Einsatz ihrer Lösungen für KI, Deep Learning, Compute, Telco, Storage und andere auf Supermicros umfangreichem Portfolio an zukünftigen X13-Systemen zu beschleunigen. Entwickler können die Kompatibilität mit früheren Generationen von Systemen auf der Basis von Intel Xeon-Prozessoren testen und ihre Anwendungen so verbessern, dass sie von den neuen Möglichkeiten der Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation profitieren.Sowohl Entwickler als auch IT-Administratoren in verschiedenen Branchen werden bald in den Genuss eines frühen Zugangs zu diesen neuen Systemen kommen. Ob Cloud Computing, CDN, softwaredefinierter Speicher, geschäftskritische Unternehmensanwendungen, HPC oder andere Anwendungen - die kommenden X13-Systeme mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation ermöglichen neue Leistungsniveaus unter Verwendung modernster Technologien wie DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 und Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX)."Das JumpStart-Programm von Supermicro wird es den Kunden ermöglichen, die Workload-Performance von Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation, die früher unter dem Codenamen Sapphire Rapids bekannt waren, auf Supermicros neuen X13-Plattformen schnell zu validieren und den Einsatz im Rechenzentrum zu beschleunigen", erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Supermicro arbeitet weiterhin eng mit führenden KI-, Cloud-, 5G-Edge- und Enterprise-Partnern zusammen, um die Markteinführungszeit für Spitzenprodukte und -technologien zu verkürzen und so Leistung, Effizienz und einen Wettbewerbsvorteil als Vorreiter zu bieten.""Intel freut sich, Supermicro zu fördern, um Entwicklern und Betreibern von Rechenzentren Zugang zu den neuesten und leistungsstärksten CPU-Angeboten zu geben", betonte Don Cunningham, Vice President und Geschäftsführer der Data Center and AI Group bei Intel. "Wir freuen uns, dass Supermicro qualifizierten Kunden die volle Nutzung der fortschrittlichen Supermicro-Server mit den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation ermöglicht, um ihre innovativen Anwendungen zu testen und zu validieren."Jumpstart-ProgrammNDA-geprüfte Kunden können in Kürze Fernzugriff auf X13-basierte Supermicro-Systeme erhalten, um ihre fortschrittlichen Workloads vor der allgemeinen Freigabe der Produkte zu entwickeln, zu validieren, abzustimmen und zu vergleichen. Dieser frühzeitige Zugang ermöglicht es leistungsorientierten und effizienzorientierten Rechenzentren, ihre vorvalidierten Lösungen als Erste einzusetzen, wenn die Produkte auf den Markt kommen.Das JumpStart-Programm wird das umfangreiche Portfolio der neuen X13-Systeme von Supermicro unterstützen. Die Hyper 1U- und 2U-Rackmount-Server von Supermicro werden zunächst für die Validierung verfügbar sein. Weitere Modelle an Rackmount-, Multi-Node-Twin-, SuperBlade®- und Speichersystemen werden im Laufe der Zeit und je nach Kundennachfrage ergänzt. Das Programm wird im Rack Plug and Play Solution Center von Supermicro gehostet und bietet den Anwendern Zugang zu Supermicros führenden Ingenieurs- und Architekturteams für Rechenzentren, um den Kunden zu helfen, vom Testen und Validieren zügig zur vollständigen Bereitstellung einer IT-Lösung zu gelangen.Der Zugriff auf das Programm ist einfach und schnell. Über das JumpStart-Portal von Supermicro können sich interessierte Supermicro-Kunden registrieren, um sich zu qualifizieren. Kurz darauf erhalten sie eine Bare-Metal-Instanz mit verschiedenen Betriebssystemen und flexibler Zeitplanung.Produktportfolio für Supermicro X13 JumpstartZunächst wird Supermicro einige der Hyper-Racksysteme zur Verfügung stellen, die in der Lage sein werden, Workloads der neuesten Generation auszuführen. Darüber hinaus könnten andere Systeme, wie zum Beispiel Multi-Node und Blades, in das Programm aufgenommen werden.Diese und andere Produkte werden die auf dem Intel Xeon Scalable-Prozessor (X13) basierende Plattform unterstützen. Supermicro hat es sich zum Ziel gesetzt, die neuesten Systeme mit Zugang zu den neuesten Technologien als Erster auf den Markt zu bringen.Weitere Informationen über das Supermicro X13 Jumpstart-Programm finden Sie unter: http://www.supermicro.com/jumpstart https://www.supermicro.com/jumpstart/x13Weitere Informationen zu Supermicro finden Sie auf www.supermicro.comInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915149/Supermicro_JumpStart_PR_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5338538