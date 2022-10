PRAG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Liz Truss hat beim ersten Treffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag klargestellt, dass sie keine Annäherung an die EU wünscht. "Es geht darum, dass wir mit allen unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten, um Putins entsetzlichen Krieg in der Ukraine etwas entgegenzusetzen", sagte Truss in einem Interview mit britischen Medien am Donnerstag am Rande des Treffens in der tschechischen Hauptstadt. Zudem gehe es darum, bei den Themen Energiekosten, steigende Inflation und Migration zusammenzuarbeiten. Sie stellte aber auch klar: "Es geht nicht darum, näher an Europa zu rücken."

Ziel des neuen Zusammenschlusses ist es, einen engeren Austausch der 27 EU-Länder mit Partnern außerhalb der EU zu ermöglichen. An dem ersten Treffen in Prag nahmen 43 Staats- und Regierungschefs teil. Das nächste Treffen soll in der Republik Moldau stattfinden. Es folgen Spanien und das Vereinigte Königreich als Gastgeber.

Truss, die erst Anfang September von Boris Johnson das Amt der Regierungschefin übernommen hatte, gilt als Brexit-Hardlinerin. Und das, obwohl sie sich beim Referendum über den EU-Austritt 2016 noch für den Verbleib in der Staatengemeinschaft eingesetzt hatte. Wenige Wochen nach Amtsantritt ist sie wegen umstrittener Haushaltsentscheidungen jedoch bereits unter Druck in der eigenen Partei./cmy/DP/he