VANCOUVER, British Columbia, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastic Bank verpflichtet sich, für jeden Besucher der Kunstoffmesse 2022 (K 2022), der bereit ist, Ocean Steward zu werden und etwas gegen die Meeresverschmutzung zu tun, 50 Plastikflaschen aus dem Meer zu fischen. Das Sozialunternehmen wird auf der weltweit führenden Fachmesse für Kautschuk und Kunststoffe, die vom 19. bis 26. Oktober 2022 in Düsseldorf stattfindet, den Wert von Kunststoffabfällen aufzeigen.



"Jede Person, die über die Zerstörung unserer Ozeane besorgt ist und etwas dagegen unternimmt, ist für uns ein Ocean Steward. Wir heißen die Besucher der K 2022 herzlich willkommen und freuen uns, wenn sie unseren Stand besuchen, um sich über Ocean Stewardship zu informieren", so Ben Lavoie, Präsident von Plastic Bank.

Plastic Bank fördert das ethische Recycling in gefährdeten Küstengebieten und richtet in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmern Kunststoffsammelstellen ein. Die Sammlerinnen und -sammler des Kunststoffmülls tauschen den Kunststoff gegen ein sicheres Einkommen und lebensverbessernde Leistungen, wodurch die Armut gelindert werden kann. Der gesammelte Kunststoff wird zu Social Plastic verarbeitet, einem recycelten Kunststoffmaterial, das als rPET, rPP, rHDPE und rLDPE erhältlich ist und wieder in die globale Produktionskette zurückgeführt werden kann.

Der Social Plastic-Rohstoff von Plastic Bank wird auf der K 2022 zusammen mit den Produkten und Verpackungen seiner weltweiten Partner, darunter SC Johnson, Henkel, ScanCom, CARTONPACK, IVC Group, The Promoland-Recycool, ADVANSA und Bloem Living, vorgestellt. Durch sein Engagement für Ocean Stewardship konnte Plastic Bank bereits verhindern, dass über 60 Millionen Kilogramm Kunststoff - das entspricht mehr als 3 Milliarden Plastikflaschen - ins Meer gelangen.

"Kunststoff, der in die Ozeane gelangt, gehört zu den größten Bedrohungen für die Menschheit und den Planeten. Die K 2022 bietet Branchenführern und Changemakern die Gelegenheit, ethisches Recycling in den Mittelpunkt zu rücken, sich gemeinsam für eine Lösung der Verschmutzung durch Kunststoffmüll einzusetzen und das Paradigma des Einwegkunststoffes von Abfall auf Kreislaufwirtschaft umzustellen", sagte David Katz, Gründer von Plastic Bank.

Die Besucher der K 2022 sind eingeladen, den Stand der Plastic Bank in Halle 8B, Stand A13, zu besuchen und sich zu verpflichten, etwas gegen die Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoff zu tun.

Über Plastic Bank

Plastic Bank befähigt Ocean Stewards, Kunststoff zu stoppen, bevor er ins Meer gelangt. Unsere ethischen Sammelgemeinschaften tauschen Kunststoff gegen lebensverbessernde Vorteile. Die Tauschvorgänge werden über Alchemy, eine Blockchain-gesicherte Plattform, aufgezeichnet, die eine rückverfolgbare Sammlung ermöglicht, Einnahmen sichert und die Berichterstattung überprüft. Das gesammelte Material wird zu Social Plastic-Rohstoff für die Wiederverwendung in Produkten und Verpackungen verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter plasticbank.com .

