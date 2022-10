Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -SDAIA hat sich mit dem amerikanischen Technologieunternehmen Google zusammengeschlossen, um ein globales Programm zu starten, das darauf abzielt, die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Technologiebereich, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz, zu verringern.Die saudische Behörde für Daten und künstliche Intelligenz in Partnerschaft mit Google Cloud gab anlässlich des zweiten globalen KI-Gipfels in Riad am 15. September die neue Initiative mit dem Namen "Elevate" bekannt.Elevate ist ein globales Programm, das darauf abzielt, KI zu nutzen, um die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu verringern und während 5 Jahren mehr als 25.000 Frauen auszubilden. Das Programm bietet kostenlose Schulungen für Frauen im Bereich Technologie und Wissenschaft mit dem Ziel, Frauen zu befähigen, Arbeitsplätze in den Bereichen Daten und künstliche Intelligenz zu übernehmen.Bei ihrer virtuellen Rede während der Veranstaltung, wies Prinzessin Haifa Bint Abdul Aziz Al-Muqrin, die ständige Vertreterin Saudi-Arabiens bei der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, darauf hin, dass Frauen im Bereich KI und Technologie immer noch unterrepräsentiert sind."Zu einem Zeitpunkt, in dem digitale Technologien den Alltag verändern, können wir nicht verleugnen, dass Frauen in den Bereichen KI und STEM klar in der Unterzahl sind. Weltweit sind nur 3 Prozent der Nobelpreisträger in der Wissenschaft und nur 12 Prozent der Forscher im Bereich künstliche Intelligenz Frauen", sagte Prinzessin Al-Muqrin.Sie wies darauf hin, dass durch diese Ungleichheit eine große Anzahl von Talenten ungenutzt bleiben und dass die Beteiligung und Sichtweisen von Frauen im Technologiebereich erforderlich sind, um Produkte besser zu machen.Das Programm ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Der technische Bereich für Dateningenieure, Cloud-Architekten, ML-Ingenieure und Datenwissenschaftler wird 30 % der Programmteilnehmer ausmachen. 70 % der Auszubildenden werden den nicht-technischen Bereich des Programms absolvieren.Um sich bei Elevate anzumelden, besuchen Sie bitte die Seitehttps://globalaisummit.org/elevate?lang=enView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sdaia-und-google-cloud-starten-ein-gemeinsames-schulungsprogramm-um-frauen-im-ki-bereich-auszubilden-301643132.htmlPressekontakt:Herr Hussam,E-Mail: Media@GlobalAISummit.org,00966 11 2500 700Original-Content von: Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142045/5338574