Illumination (Hauptsitz: Santa Monica, CA, USA; Gründer und CEO: Chris Meledandri) und Nintendo Co, Ltd. (Hauptsitz: Kyoto, Minami-ku, Japan; stellvertretender Direktor und Präsident: Shuntaro Furukawa, im Folgenden "Nintendo") präsentierten heute im Rahmen der Nintendo Direct den ersten Trailer zum Film The Super Mario Bros. Movie" (deutscher Titel "Mario"), den neuen, auf der Welt von Super Mario Bros. basierenden Animationsfilm, der heute gestreamt wurde.

"Wir freuen uns sehr, endlich einen ersten Blick auf den "The Super Mario Bros. "-Film gewähren zu können", so Chris Meledandri, Gründer und CEO von Illumination. "Mario und Luigi von Nintendo sind die kultigsten und beliebtesten Figuren in der Welt der Spiele. Die Zusammenarbeit mit Miyamoto-san in den letzten Jahren war eine unglaubliche Ehre und es ging uns darum, die Geschichte auf eine Weise zu verfilmen, die ihren Wurzeln gerecht wird."

"Was für eine Art von Film soll Super Mario Bros. sein?" so Shigeru Miyamoto, Representative Director, Fellow von Nintendo. "Wir haben sehr viel Zeit darauf verwendet, mit Chris Meledandri von Illumination über diese Frage nachzudenken. Wir können jetzt allen die Gelegenheit geben, einen ersten, kurzen Blick auf den Film zu werfen. Nicht nur mit der eigentlichen Geschichte, sondern auch mit dem Aussehen der Figuren, ihren Gefühlen und unterschiedlichen Gesten haben wir die Welt von Super Mario in der Sprache des Films inszeniert. Viel Spaß beim Eintauchen in das einzigartige "Mushroom Kingdom", das sich riesig auf der Kinoleinwand auftut. Schau auch auf die Figuren und Anspielungen auf Nintendo-Spiele, die in kleinen Teilen der Leinwand während des gesamten Films eingestreut werden. Der Filmstart steht kurz bevor und wir befinden sich in der Feinabstimmungsphase und regeln alle Details, genauso wie wir es bei einem Nintendo-Spiel machen. Der Film richtet sich an alle Altersklassen und ich bitte alle um Beifall für Mario in den Kinos."

Über "The Super Mario Bros. Movie", der Super Mario Bros.-Animationsfilm

Der Super Mario Bros.-Animationsfilm (deutscher Titel "Mario"), produziert von Chris Meledandri von Illumination und Shigeru Miyamoto von Nintendo, wird gemeinsam von Universal Pictures und Nintendo finanziert und weltweit von Universal Pictures herausgegeben.

Unter der Regie von Aaron Horvath und Michael Jelenic (Zusammenarbeit bei Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies") wurde der Film nach einem Drehbuch von Matthew Fogel ("Minions: The Rise of Gru" von Illumination) gedreht mit den Sprechern Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Princess Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad, Seth Rogen als Donkey Kong, Fred Armisen als Cranky Kong, Kevin Michael Richardson als Kamek und Sebastian Maniscalco als Spike.

Über Illumination

Illumination, das 2007 von Chris Meledandri gegründet wurde, zählt in der Unterhaltungsbranche zu den führenden Produzenten von Animationsfilmen, darunter Despicable Me die erfolgreichste Zeichentrickserie der Kinogeschichte und die Filme Dr. Seuss' The Lorax, Dr. Seuss' The Grinch sowie The Secret Life of Pets und Sing . Der Film " The Super Mario Bros. Movie " von Illumination kommt bald in die Kinos und findet seinen Platz in einer Studio-Bibliothek, in der zwei der 10 besten Animationsfilme aller Zeiten zu finden sind. Die kultigen, beliebten Serien von Illumination mit unvergesslichen und unverwechselbaren Figuren, weltweiter Faszination und kultureller Relevanz haben international über $8 Mrd. US-Dollar eingespielt. Illumination unterhält eine exklusive Finanzierungs- und Vertriebspartnerschaft mit Universal Pictures. Zu den Filmen von Illumination mit Start 2023 gehören "The Super Mario Bros. Movie" und "Migration

Über Nintendo

Nintendo Co., Ltd. mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, hat über ihre integrierten Hardware- und Softwareprodukte weltweite bekannte Namen geschaffen, darunter Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, Pikmin und Splatoon. Das Firmenziel von Nintendo ist es, einzigartige und intuitive Unterhaltungserlebnisse für alle zu produzieren. Dazu zählen die Produktion und Vermarktung von Spielkonsolen wie denen der Nintendo Switch-Systemfamilie, die Entwicklung von Smart-Geräte-Apps und die Zusammenarbeit mit Partnern an weiteren Unterhaltungsformen wie visuellen Inhalten und Freizeitparks. Nintendo hat weltweit mehr als 5.4 Milliarden Videospiele und über 800 Millionen Konsolen verkauft. Seit der Einführung des Nintendo Entertainment Systems vor über 30 Jahren bis heute und in die Zukunft ist es Nintendos Bestreben, mithilfe einzigartiger Unterhaltung ein Lächeln auf die Gesichter von Menschen aus aller Welt zu zaubern.

