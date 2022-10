HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung"' zum Pilotenstreik:

"Das Lufthansa-Management versucht durch Ausweichmanöver das Gehaltsniveau im Konzern zu drücken. Indem immer neue Flugbetriebe eingerichtet werden, um dort niedrigere Bezüge durchzusetzen. Die VC hält dagegen und versucht auch bei Eurowings möglichst nah an die Konditionen für Piloten der Kernmarke zu kommen - deshalb jetzt der Streiks. Bei Ryanair, Easyjet und Co. fliegen Piloten, die oft nur ein Drittel oder weniger des Spitzengehalts von Lufthansa verdienen. In den nächsten Jahren wird die Konsolidierung in der Branche weitergehen. Das heißt auch, dass die Billigflieger zum Maßstab der Gehälter werden - auch bei der Lufthansa."/yyzz/DP/he