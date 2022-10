Trotz zuletzt schwacher Umsatzzahlen sieht sich Morphosys weiterhin in der Spur zu seinen Zielen. "Wir wollen 2025 zwei Krebsmedikamente auf dem Markt haben", bestätigte Konzernchef Jean-Paul Kress am Mittwoch in Planegg vor Journalisten die bisherigen Planungen. Daher hält der Vorstand an seinen Ambitionen fest, 2026 wieder profitabel zu sein."Das ist unser großes Ziel", sagte Finanzchef Sung Lee.Morphosys hatte vor wenigen Monaten seine Umsatzziele für das Mittel Monjuvi wegen zunehmender Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...