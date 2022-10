Die Aktie von BP konnte zuletzt wieder Boden gut machen. Dies liegt natürlich auch an den wieder anziehenden Ölpreisen. Denn diese haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 93,88 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für WTI stieg um 47 Cent auf 88,24 Dollar.In den vergangenen Tagen haben sich die Ölpreise etwas von ihrer schwachen Tendenz in den Wochen zuvor erholt. Dazu trug eine deutliche Förderkürzung des ...

