Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 51.884 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 3,84 % gegenüber dem Vormonat (-25,0 % ggü. September 2021).



September 2022 August 2022 September 2021 Orders gesamt 51.884 49.966 69.220 Wertpapier-Orders 44.493 45.959 64.607 Future-Kontrakte 19.681 7.379 11.332

Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate

bei 113,63 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 14,51 % gegenüber dem Vormonat (-27,58 % ggü. September 2021). Per 30.09.2022 wurden bei der sino AG insgesamt 305 Depots betreut (+2,35% ggü. dem Vormonat, 298 bei HSBC und 7 Neukunden bei Baader).



Die Migration der sino Kunden auf die Baader Bank läuft gut.

Nachdem HSBC den Kooperationsvertrag mit der sino per 30.09.2022 gekündigt hat, wird die Kooperation nun bis zum 30.11.2022 einvernehmlich fortgeführt. Bis 30.11.2022 wird die Migration der sino Kunden zur Baader Bank abgeschlossen sein. Für die aktiven sino Kunden sind heute bereits Konten und Depots bei der Baader Bank eröffnet und viele Kunden handeln über Baader. Im Zuge der Migration werden zahlreiche defacto inaktive Kundenbeziehungen im Oktober nicht weitergeführt, dadurch wird sich zwar die Zahl der Kunden und Depots reduzieren, die Auswirkung auf die Erlössituation der sino ist allerdings marginal. So lagen die Erlöse der sino mit den 48 Kunden, zu denen die Geschäftsbeziehung zum 30.09.2022 beendet wurde, in diesem Kalenderjahr lediglich bei 1,4% der Gesamterlöse der sino über diesen Zeitraum.



"Die Migration zu Baader läuft gut, darüber freuen wir uns sehr. Das Geschäft, dass die sino Kunden betreiben, ist äußerst vielfältig und durchaus komplex. Wir können bereits heute über Baader nahezu das gesamte Spektrum der Handelsmöglichkeiten, das unsere Kunden bei HSBC hatten, anbieten. Wir sind sehr optimistisch, bis Ende November bei Baader ein für viele Kunden sogar breiteres Angebot machen zu können, als heute bei HSBC. Dabei ist der erweiterte und flexiblere Lombardkredit, intraday als auch overnight bei Baader heute bereits ein wesentlicher Vorteil für sino Kunden. Außerdem werden wir in den nächsten Monaten komplett neue Produkte anbieten können", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



