Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht zeichnet sich im DAX am Freitag kein frischer Schwung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start zehn Punkte tiefer auf 12.460 Punkte. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns liegt der DAX auf Wochensicht noch 2,9 Prozent im Plus.Auch an der Wall Street gab es tags zuvor nach der Erholungsrally den Rückschlag, der in Europa bereits am Mittwoch begonnen hatte. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September ...

