Der deutsche Leitindex ist gestern nach gutem Start trotzdem mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Im Hoch lag der DAX klar über der Marke von 12.600 Punkten. Allerdings rutschte er schnell ab und beendete den Tag bei 12.470 Zählern. Marktidee: Zalando Zalando war gestern einer der stärksten Werte im DAX. In den Monaten davor war das Papier allerdings deutlich abgestürzt und befindet sich in einem intakten Abwärtstrend. Damit sich die Erholungsbewegung ausdehnt, müsste der Kurs über zwei wichtige Widerstände steigen. Aktuell ist die technische Lage noch neutral.