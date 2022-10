The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2022



ISIN Name

SE0015194659 HUBBSTER GROUP AB

CH0194695083 BALOISE HLDG 12-22

DE000A2E4D67 BERLIN, LAND LSA18/22A501

DE000HSH4Z86 HCOB NVBO12/15

FR0013212958 AIR FRANCE-KLM 16/22

USP9047EAA66 TELEFONICA CL.12/22 REGS

US370334CA00 GENL MILLS 17/22

