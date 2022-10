Der Chipkonzern AMD hat schwache Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt - die Börse nimmt es aber ziemlich entspannt. Der DAX wird voraussichtlich mit einem leichten Minus in den Handel, in den USA notieren die Futures nahezu unverändert. Ein gutes Zeichen. Doch die Bewährungsprobe steht heute Nachmittag an.AMD hat im dritten Quartal die Folgen der weltweiten gedämpften Wirtschaftsaussichten zu spüren bekommen. Vor allem auf dem Markt für PCs sei die Nachfrage deutlich geringer gewesen, so der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...