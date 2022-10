HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat A.P. Moller-Maersk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel mit 18500 dänischen Kronen beibehalten wurde. Die Papiere der Container-Reederei seien angesichts ihrer extrem niedrigen Bewertung und der Dividende für 2022 zu reizvoll, um sie links liegen zu lassen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wies insbesondere auf die Dividendenrendite von rund 34 Prozent auf aktuellem Kursniveau hin./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDK0010244508