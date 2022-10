Mit einer Verlängerung des ProReal Deutschland 7 will die One Group das gesteigerte Interesse an alternativen Baufinanzierungen ausnutzen. Anleger in dieses und ein weiteres Angebot der ProReal-Serie freuen sich derzeit über Auszahlungen.Die langanhaltende Nullzinspolitik der EZB sowie weitere Faktoren führten dazu, dass Immobilienkäufer in den vergangenen Jahren sehr günstig Baukredite aufnehmen konnten. Um den Jahreswechsel von 2020 zu 2021 erreichten sie einen Tiefstwert von etwa 0,7 Prozent. Diese Entwicklung hat ein Ende: Mit der steigenden Inflation und der steigenden Rendite von deutschen Staatspapieren schießen nun auch die Bauzinsen in die Höhe. "Bis Anfang 2023 werden die Bauzinsen von jetzt knapp 3,5 Prozent auf 4,0 Prozent steigen", äußert sich Max Herbst, Gründer der FMH-Finanzberatung gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

