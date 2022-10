Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort, so die Analysten der Helaba.Nach den Hoffnungen am Anfang der Woche sei wieder mehr Skepsis zu spüren. Die massiven Kursgewinne an den Aktien- und Rentenmärkten seien korrigiert worden und der Euro tendiere unterhalb der Parität zur Schwäche. Es gebe zu viele Belastungsfaktoren und Krisenherde, die immer wieder zu einer nachlassenden Risikobereitschaft beitragen würden. Immerhin sollten die Konjunktursorgen in den USA heute nicht größer werden, denn die Vorgaben für den anstehenden Arbeitsmarktbericht seien solide. ...

