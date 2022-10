Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich wie so oft am ersten Freitag eines Monats auf den US-Arbeitsmarktbericht, denn dieser ist neben den Preisentwicklungen eine der Zielgrößen für die US-Notenbank, so die Analysten der Helaba.Die Indikationen für die Septemberwerte seien freundlich, denn der ADP-Report habe einen Stellenzuwachs jenseits von 200 Tsd. gezeigt und so erscheine die Konsenserwartung realistisch. Auch die anhaltend niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden darauf hindeuten, dass der Arbeitsmarkt noch nicht von der verringerten Konjunkturdynamik erfasst worden sei, zumal sich diese vor allem im Verarbeitenden Gewerbe zeige, während das Gros der Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeite. Bei kleinen und mittelständischen Firmen nehme die Einstellungsabsicht aber ab und dies mahne mittelfristig zur Vorsicht. ...

