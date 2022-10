Vgl. http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch . Die aktuell längste Serie: Dropbox mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.45%) - die längste Serie dieses Jahr: Hella Hueck & Co 12 Tage (Performance: 10.83%). Tagesgewinner war am Donnerstag Home24 mit 125,03% auf 7,48 (2713% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 165,25% - es war der 2. Tagessieg 2022, Rang 17 im BSN Watchlist) vor paragon mit 13,94% auf 4,66 (207% Vol.; 1W 24,60%) und Paion mit 12,18% auf 0,87 (157% Vol.; 1W 23,36%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -28,57% auf 0,05 (4% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -49,49%), Klöckner mit -11,54% auf 7,21 (222% Vol.; 1W -5,94%), Semtech Corporation mit -8,74% auf 29,23 (447% Vol.; 1W -4,48%)Die höchsten ...

