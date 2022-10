DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CS AG LDN 16/26 MTN C8BC XS1392459381 10.10.2022 HZE/EOT

CS AG LDN 16/23 MTN XS1428769738 10.10.2022 HZE/EOT

CS LONDON 21/25 MTN XS2345981802 10.10.2022 HZE/EOT

CS LONDON 21/26 MTN XS2345982362 10.10.2022 HZE/EOT

CS LONDON 21/23 FLR MTN XS2381633150 10.10.2022 HZE/EOT

CS LONDON 21/28 MTN XS2381671671 10.10.2022 HZE/EOT

