Nach Darstellung von SMC-Research zeigt sich bei der Daldrup & Söhne AG im Auftragseingang bereits ein deutlich steigendes Interesse an Geothermieprojekten. Da auch der Margentrend inzwischen nach oben zeigt, hat SMC-Analyst Holger Steffen seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,00 Euro für die Aktie bestätigt.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sei die Gesamtleistung von Daldrup & Söhne laut SMC-Research noch rückläufig, was aber vor allem den üblichen Schwankungen im Projektgeschäft geschuldet sei. Im Gesamtjahr solle die Gesamtleistung mit 42 Mio. Euro plangemäß nur noch knapp unter dem hohen Vorjahreswert liegen.

Sehr erfreulich sei, dass D&S in den ersten sechs Monaten das EBIT von 0,6 auf 1,2 Mio. Euro trotzdem habe verdoppeln können. Auch wenn dabei ein positiver Einmaleffekt in Höhe von knapp 400 Tsd. Euro geholfen habe, zeige das den inzwischen aufwärtsgerichteten Trend der Marge. Im Gesamtjahr solle die EBIT-Marge bei 4 bis 6 Prozent liegen, nach 3,4 Prozent in der Finanzperiode 2021.

Insgesamt gehe es bei D&S voran, das Unternehmen spüre ein deutlich steigendes Interesse an Geothermieprojekten, der sich bereits im Auftragseingang niederschlage. Die Rahmenbedingungen für eine Nutzung der Erdwärme werden, nicht zuletzt als Reaktion auf den Bruch mit Russland, in den Kernmärkten des Unternehmens weiter verbessert, was zu einem lang anhaltenden Aufschwung führen sollte, so die Analysten.

Sie haben das in ihrem Modell nur sehr vorsichtig abgebildet und sehen den fairen Wert von Daldrup & Söhne auf Basis weitgehend unveränderter Schätzungen nach wie vor bei 8,00 Euro. Die Aktie biete damit ein substanzielles Aufwärtspotenzial, weshalb ihr Urteil weiterhin "Buy" lautet.

