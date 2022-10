Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben an die Verluste des Vortages angeknüpft und schwächer geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Die Investoren würden von einem robusten US-Arbeitsmarktbericht ausgehen, was die FED zu einer erneut deutlichen Zinsanhebung veranlassen dürfte. Die Kurse der US-Treasuries hätten nachgegeben. Hawkishe Aussagen von FED-Offiziellen und die Erwartung eines robusten US-Jobberichts hätten die Investoren abgeschreckt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...