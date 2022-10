Munsbach (www.fondscheck.de) - Der September ist seinem Ruf als "schwieriger Börsenmonat" wieder vollends gerecht geworden, so Michael Blümke, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Das Sommerloch liegt definitiv hinter uns, so die Experten von ETHENEA. Die Ereignisse im abgelaufenen Monat hätten sich quasi überschlagen. Dass die Zentralbanken - insbesondere die FED und die EZB - gewillt seien, die Inflation unter Inkaufnahme einer Wachstumsverlangsamung zu bekämpfen, sei hinlänglich bekannt. Beide Notenbankchefs hätten dies in ihren abgehaltenen Sitzungen nochmals deutlich unterstrichen. Daher sei es nicht verwunderlich, dass es zu einer erneuten Beschleunigung des globalen Zinsanstieges gekommen sei. ...

