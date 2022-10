Elon Musk hat auf Twitter nun den Produktionsstart des Tesla Semi bekannt gegeben. Erste Exemplare des E-Lkw sollen am 1. Dezember an Pepsi übergeben werden. Viele Punkte sind aber weiterhin offen. Noch im August hatte Musk bekräftigt, dass die ersten Semi noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen - und wie er damals angab, gleich in der Version mit der größeren Batterie für bis zu 800 Kilometer ...

